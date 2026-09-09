Stati Uniti-Canada, cresce la tensione commerciale: Washington vieta alcune importazioni

Si riaccende lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada. Washington annuncia nuove restrizioni sulle importazioni canadesi, inasprendo una guerra dei dazi che torna a coinvolgere settori strategici e prodotti di consumo. La Casa Bianca motiva la decisione con le presunte discriminazioni subite dalle merci statunitensi, mentre prepara anche una revisione dell’elenco dei prodotti interessati dalle tariffe.

La decisione

Gli Stati Uniti vieteranno l’importazione dal Canada di prodotti lattiero-caseari, della maggior parte delle bevande alcoliche e di motociclette, nel mezzo di una nuova impennata della guerra commerciale. Lo ha reso noto la Casa Bianca, accusando Ottawa di discriminare i prodotti alcolici statunitensi e anticipando che sarà modificato l’elenco dei prodotti soggetti ai dazi.

Fonte Ansa