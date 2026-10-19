Spagna, la Dana Adam travolge Valencia e Alicante: persone isolate e strade allagate

La Comunità valenziana torna a fare i conti con la paura delle alluvioni. Le piogge torrenziali provocate dalla Dana ‘Adam’ hanno trasformato strade in fiumi, isolato abitazioni e costretto migliaia di persone a lasciare i campeggi. Mentre i soccorritori cercano di raggiungere le persone intrappolate, l’emergenza riapre la ferita della catastrofe del 2024. Le piogge torrenziali sulla Comunità valenziana

Alluvioni, strade interrotte e persone intrappolate nelle abitazioni per le piogge torrenziali provocate dalla Dana (Depressione isolata in quota) ‘Adam’ che si sono abbattute con estrema violenza da ieri sulla Comunità valenziana, tra il sud della provincia di Valencia e il nord di Alicante, provocando esondazioni di fiumi e gravi inondazioni. Il maltempo aveva già provocato una vittima ieri: una donna morta sulla spiaggia di Sagunto a causa del temporale.

Le evacuazioni e l’allerta rossa

A Oliva, località turistica sul litorale, sono state evacuate 2.000 persone da sette campeggi, secondo quanto ha informato la sindaca Yolanda Pastor; mentre un centinaio di persone sono state evacuate da un camping inondato a Xabia, trasferite in una struttura di accoglienza allestita dal Comune e dalla Croce Rossa. La Generalitat Valenciana ha dichiarato la situazione di emergenza due nelle aree di Safor (Valencia) e Marina Alta (Alicante), e inviato alle 7:00 un messaggio di allerta Es-Alert di livello rosso – di massimo rischio di inondazioni – con l’appello ad allontanarsi dai fiumi, torrenti, e a non lasciare le case e salire ai piani alti per mettersi in sicurezza.

I soccorsi nelle aree isolate

E’ stata mobilitata l’Unità di emergenza dell’esercito (Ume), che sta tentando di raggiungere le aree isolate dalle inondazioni, dove centinaia di persone restano intrappolate nelle aree tra i comuni di Oliva e Pego. La delegata del governo nella Comunità valenciana, Pilar Bernabé, in dichiarazioni all’emittente pubblica Tve, ha descritto come “completamente allagata la fascia costiera” dal sud di Gandia fino ad Oliva. Le operazioni di salvataggio risultano particolarmente difficili: numerose strade sono impraticabili e persino i mezzi dei vigili del fuoco sono rimasti bloccati nell’acqua. Per raggiungere le persone isolate le autorità stanno predisponendo interventi con elicotteri.

L’esondazione del Girona e le precipitazioni

Il fiume Girona è esondato all’alba all’altezza del municipio di Els Pobles, ha segnalato sui canali social l’Agenzia meteorologica valenciana Avemet, informando che i registri rilevano 700 millimetri di pioggia accomulati nel comune di Forna i Pego e 600 millimetri a Oliva e Villalonga e la Valle d’Ebo. Al momento non si hanno notizie di vittime.

Il ricordo della catastrofe del 2024

Le alluvioni provocate da ‘Adam’ due anni dopo la catastrofe provocata dalla Dana il 29 ottobre 2024 nella Comunità Valenciana, che provocarono 241 vittime, di cui 233 nella regione e le altre nelle regioni di Castiglia La Mancia e Andalusia.

Fonte Ansa