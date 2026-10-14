Esteri

Sostenibilità fiscale: l’appello del Fondo Monetario alle economie avanzate

Il Fondo Monetario Internazionale ha ribadito che, il debito pubblico e i costi per gli interessi, minacciano la stabilità economica globale

Di redazione
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Il Fondo Monetario Internazionale lancia un severo monito alle maggiori economie avanzate, sottolineando la necessita urgente di risanare i bilanci pubblici. Con un debito sostenuto da previsioni non sempre realistiche e l’aumento costante della spesa per interessi, i Paesi del G7 rischiano di compromettere la propria flessibilità finanziaria. Senza interventi strutturali immediati, le ripercussioni negative potrebbero rapidamente estendersi all’intera economia globale, limitando le risorse destinate ai servizi essenziali.

Un piano d’azione urgente per la sostenibilità del debito

Per le economie del G7 “è urgente” correggere l’andamento dei bilanci pubblici. Il monito arriva dal Fondo monetario internazionale nel ‘fiscal monitor’ pubblicato in occasione dei meeting annuali a Bangkok. “Le principali economie avanzate con un elevato debito necessitano di misure concrete ancorate a piani credibili di medio termine e a ipotesi realistiche” per “riportare il debito su un sentiero sostenibile, contenere i costi di indebitamento e limitare gli effetti di contagio sul resto del mondo”.

L’impatto della spesa per interessi e il caso degli Stati Uniti

Il rapporto avverte che la spesa per interessi “sta diventando un carico sempre più imponente” che “restringe le opzioni”. Il documento, poi, contiene un insolito riferimento a un singolo Paese, gli Usa, dove la spesa per interessi raddoppierebbe dal 2,8% del Pil prima della pandemia al 5,7% nel 2031, arrivando ad un livello “grosso modo uguale alle prestazioni sociali”.

Fonte Ansa

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