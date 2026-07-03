Esteri

Sisma in Venezuela, l’appello di Delcy Rodriguez: “Chi aiuta è benvenuto”

La presidente ad interim del Venezuela ha comunicato che, il bilancio delle vittime del terremoto, è salito a 2.595

Di redazione
Venezuela Foto Vatican News

Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha aggiornato il numero delle vittime e lanciato un appello all’unità nazionale, sottolineando la necessità di mettere da parte le divisioni politiche e di accogliere ogni forma di aiuto internazionale per affrontare l’emergenza.

Le dichiarazioni

Il bilancio delle vittime del terremoto sale a 2.595. Lo ha detto la presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodriguez in una conferenza stampa. “Siamo ancora nella fase – ha aggiunto – della ricerca di persone vive sotto le macerie: dobbiamo continuare a essere uniti e lavorare insieme. Non è il momento dello scontro politico. Anche dall’opposizione mi hanno dato una mano. Chi aiuta è benvenuto: questo si aspetta il popolo venezuelano. Accolgo e ringrazio tutti quelli che possono dare una mano, anche da quei paesi con cui non abbiamo relazioni diplomatiche. Dobbiamo essere uniti per il Venezuela”.

Fonte Ansa

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