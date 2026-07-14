Sisma in Venezuela, Nasa: la superficie terrestre si è spostata fino a 60 centimetri

Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno ha lasciato un segno profondo anche nella conformazione del territorio. Le analisi diffuse dalla Nasa rivelano che la superficie terrestre si è spostata fino a 60 centimetri lungo la faglia responsabile del sisma. Le immagini del satellite Nisar, impiegato per la prima volta in un’emergenza di questo tipo, offriranno un supporto fondamentale alle attività di soccorso e ricostruzione.

I dati raccolti

La Nasa ha reso noto che il doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela ha provocato uno spostamento della superficie terrestre fino a 60 centimetri lungo la faglia responsabile del sisma. I dati sono stati raccolti dal satellite Nisar, lanciato un anno fa per monitorare con precisione millimetrica le deformazioni del suolo, e utilizzato per la prima volta in modalità di risposta rapida a un grande terremoto.

La faglia

Secondo l’agenzia spaziale statunitense, la frattura si è propagata dalla zona di Morón, ha attraversato il tratto marino e ha raggiunto nuovamente la terraferma nei pressi dell’aeroporto internazionale di Maiquetía. La faglia appartiene al sistema che segna il confine tra la placca caraibica e quella sudamericana, dove le tensioni tettoniche si erano accumulate per lungo tempo. Le mappe elaborate da Nisar sono destinate a supportare le operazioni di soccorso e la valutazione dei danni.

Fonte Ansa