Siria, forti esplosioni a Damasco

Un giornalista dell’agenzia di stampa Afp ha riportato che, a Damasco, sono state udite forti esplosioni. Inoltre, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, l’esercito israeliano, ha compiuto circa 250 raid colpendo diverse installazioni militari.

Le esplosioni

Fonte: Ansa