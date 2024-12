Singapore, nuova leadership per il partito di governo

A Singapore, il Partito d’Azione Popolare, ha annunciato che, il primo ministro Lawrence Wong è subentrato al ministro senior Lee Hsien Loong alla guida del partito.

Il comunicato

In un comunicato stampa del 4 dicembre, il Partito d’Azione Popolare (PAP) ha annunciato che il primo ministro Lawrence Wong è subentrato al ministro senior Lee Hsien Loong come leader del partito. Lee, che aveva già comunicato in precedenza la sua decisione di dimettersi dalla carica di segretario generale dopo vent’anni di leadership, rimarrà membro del comitato esecutivo centrale, il massimo organo decisionale del partito.

La gratitudine

Il PAP ha espresso gratitudine a Lee per i decenni di guida e ha dato il benvenuto a Wong, che assumerà ora la leadership del partito, conducendolo verso le prossime elezioni generali previste entro novembre 2025.

Fonte: Ansa