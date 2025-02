Seul, nuovo contingente militare nordcoreano inviato in Russia

La Corea del Nord, secondo il National Intelligence Service di Seul, ha inviato un contingente di oltre mille soldati a supporto della Russia in Ucraina.

Lo schieramento

La Corea del Nord ha schierato truppe aggiuntive per supportare la guerra della Russia contro l’Ucraina. È quanto ha riferito il National Intelligence Service (Nis), l’agenzia di spionaggio di Seul, che in una nota ha aggiunto che “la relativa consistenza numerica è ancora in fase di valutazione”. Tuttavia, l’ipotesi più ragionevole è quella dell’invio di oltre 1.000 nuovi soldati tra gennaio e febbraio, ha riferito la Yonhap, citando fonti militari.

Fonte: Ansa