Esteri

Seul: “Le esercitazioni congiunte con gli Usa non sono un atto di aggressione”

Seul rassicura Pyongyang sulla natura delle manovre militari congiunte: l’obiettivo dichiarato è mantenere la sicurezza della popolazione nella penisola

Di redazione
Photo by byunghyun lee: https://www.pexels.com/photo/the-flag-of-south-korea-14774580/

Le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti tornano al centro dell’attenzione nella penisola coreana, dove ogni attività militare viene osservata con particolare cautela. Seul ribadisce che le manovre non rappresentano una preparazione a un attacco contro la Corea del Nord, ma uno strumento per garantire sicurezza e stabilità. Il governo sudcoreano sottolinea inoltre la volontà di evitare un’ulteriore escalation.

Le dichiarazioni

Le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non riflettono “alcuna intenzione di attaccare la Corea del Nord o di esacerbare le tensioni nella penisola coreana”. Lo ha affermato l’ufficio presidenziale sudcoreano. L’obiettivo fondamentale di queste esercitazioni annuali, che Donald Trump ha annunciato di voler ridurre, non è “trattare alcuna entità specifica come un avversario, ma preservare, in sicurezza e pace, la vita quotidiana della popolazione”, ha dichiarato il presidente Lee Jae-myung.

Fonte Ansa

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