Seul, aumentano le vittime tra i soldati nordcoreani schierati in Ucraina

L’intelligence di Seul (Nis) in un’audizione parlamentare, ha reso noto che, ad oggi, le vittime tra i soldati nordcoreani schierati in Ucraina, sono in aumento.

Le vittime

Sono 300 i soldati nordcoreani uccisi in Ucraina e circa 2.700 quelli feriti: sono le stime diffuse dall’intelligence di Seul (Nis) in un’audizione parlamentare, in merito agli ultimi sviluppi sulla cooperazione tra Mosca e Pyongyang.

I militari catturati

I militari catturati dalle forze di Kiev non hanno manifestato l’intenzione di disertare in Corea del Sud, ha riferito la Yonhap, aggiungendo che la Russia ha sollecitato i soldati nordcoreani a togliersi la vita piuttosto che essere catturati vivi.

