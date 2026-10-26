Serbia: la “Lista degli studenti” vince le elezioni

Una giornata elettorale di portata storica ha segnato un radicale cambio di rotta politica in Serbia. Nelle elezioni parlamentari anticipate, caratterizzate da una partecipazione popolare eccezionale che ha visto i cittadini attendere in fila per ore, il movimento giovanile ha ottenuto una netta vittoria. Il presidente uscente ha rapidamente riconosciuto la sconfitta, mentre manifestazioni e festeggiamenti spontanei hanno riempito le piazze di Belgrado e di varie città dei Balcani, celebrando quello che i sostenitori definiscono il ritorno della libertà e del cambiamento.

Un risultato storico e un’affluenza record

“La lista degli studenti” ha vinto le elezioni parlamentari anticipate in Serbia ricevendo, secondo i dati provvisori, il 52% dei voti che corrispondono a 139 seggi nel parlamento. “Serbia unita” dell’ex presidente Aleksandar Vucic invece ha avuto il 39% dei consensi ossia 104 seggi. Nessun altro partito è riuscito a superare la soglia dei 3%. Le elezioni si sono svolte con un’affluenza record del 70%, che Belgrado non vedeva dai tempi della ex Jugoslavia: molti elettori hanno aspettato per ore in fila di fronte ai seggi per poter votare.

La resa di Vučić e la reazione degli studenti

Poco dopo le 21, Aleksandar Vucic ha ammesso la sconfitta: “In base ai risultati preliminari è chiaro che noi abbiamo perso le elezioni” e ha aggiunto che gli studenti hanno condotto una campagna elettorale “scorretta e piena di menzogne” mentre non farà nessuno sconto dall’opposizione. A nome degli studenti l’accademico e candidato Radomir Saicic ha detto che “stasera si sente la voce della libertà” mentre “i cittadini hanno dimostrato che nessun ostacolo è maggiore dalla loro propria determinazione”. “Nessuna forza può dominare per sempre le persone determinate a prendere il loro destino nelle proprie mani”, ha aggiunto.

I festeggiamenti a Belgrado e nei Balcani

Dopo di che a Belgrado è iniziata una festa con decine di migliaia di persone per le strade con suono dei clacson manifestazioni pacifiche. Manifestazioni anche in diverse altre città dei Balcani.

Fonte Agensir