Sequestri di persone e rappresaglie: la violenza delle bande sui civili di Haiti

I gruppi armati continuano a tenere in ostaggio la popolazione civile di Haiti e a espandersi nell’isola, nonostante la Forza di repressione delle bande criminali, supportata dalle Nazioni Unite, intensifichi la propria azione. Se tra aprile e giugno di quest’anno le vittime di episodi di violenza sono state 1.408, tra luglio e inizio ottobre sono morte 1.123 persone. Le bande continuano così a sfidare l’autorità statale e in questo clima di insicurezza e intimidazione le elezioni presidenziali e legislative, previste per il 13 dicembre, sono state rinviate a data da destinarsi. L’ultima volta che nell’isola caraibica si è votato è stato nel 2016, dall’ora la politica di Haiti non ha più conosciuto la stabilità.

La situazione

La persistenza delle violenze dei gruppi armati che seminano il terrore ad Haiti, e hanno esteso i loro attacchi anche nelle zone rurali, mette a repentaglio lo svolgimento delle elezioni, destinate a porre fine a una prolungata transizione politica. E’ quanto sottolinea il Consiglio di sicurezza dell’Onu secondo cui l’impegno delle forze di sicurezza, che hanno intensificato le operazioni sul territorio, non fermano le bande criminali.

Rappresaglie violente

L’Onu evidenzia come le rappresaglie contro la popolazione siano aumentate. Tra luglio e l’inizio di ottobre, 1.123 persone sono state uccise e 440 ferite in episodi di violenza legati alle bande, secondo l’ ultimo rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite, presentato al Consiglio di sicurezza. La violenza sessuale rimane diffusa. Secondo il rapporto, 689 donne e ragazze sarebbero state violentate da bande criminali tra luglio e agosto, l’87% delle quali vittime di stupro di gruppo.

La valutazione del rappresentante Onu

“I gruppi armati ricorrono sempre più spesso al sequestro di persona, all’intimidazione e alle rappresaglie contro i civili per mantenere il controllo del territorio e sfidare l’autorità statale” ha detto il rappresentante speciale Onu ad Haiti, Carlos Ruiz Massieu. Di fronte a questa violenza, la Forza di repressione delle bande criminali (Fsg), supportata logisticamente dalle Nazioni Unite, continua il suo dispiegamento. Al 12 ottobre contava 1.563 membri in uniforme, rispetto ai 5.550 autorizzati dal Consiglio di sicurezza.

Elezioni rinviate di nuovo

E l’insicurezza persistente mette a repentaglio anche il ritorno alla democrazia. Le elezioni presidenziali e legislative, inizialmente previste per il 13 dicembre, sono state rinviate a tempo indeterminato. Haiti non tiene elezioni dal 2016. Nonostante ciò il rappresentante Onu ha rilevato che sono registrati più di 35 partiti e gruppi politici e 3.500 candidati. Tuttavia, al 5 ottobre, solo 759.257 potenziali elettori risultavano iscritti nelle liste, a fronte di un elettorato stimato di 6,5 milioni di persone. L’insicurezza e gli sfollamenti di massa complicano ulteriormente l’organizzazione delle elezioni. “Fissare nuove date per le elezioni senza una valutazione realistica della loro fattibilità non farà altro che minare la fiducia del pubblico e la credibilità delle istituzioni haitiane”, ha avvertito il diplomatico.

Fonte Ansa