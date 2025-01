Russia, chiuso l’aeroporto di San Pietroburgo per motivi di sicurezza

Questa mattina, le autorità russe, hanno chiuso in via temporanea l’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo per motivi sicurezza.

La chiusura

Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente questa mattina l’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo per motivi sicurezza: lo riporta la Tass. “Oggi sono state introdotte restrizioni temporanee all’operatività dell’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo a partire dalle 7:45 ora di Mosca (le 5:45 in Italia) al fine di garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili”, si legge in un comunicato dell’Agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsiya). Gli arrivi e le partenze sono “temporaneamente” sospesi, prosegue la nota. Il governatore della regione di Leningrado, riporta Rbc-Ucraina, ha affermato dopo la chiusura dello scalo che un drone è stato abbattuto nella regione.

I droni abbattuti

Sedici droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte sui cieli della Russia. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca – citato dalla Tass -, spiegando che “10 droni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea nella regione di Bryansk, tre su quella di Smolensk, uno su Belgorod, uno su Pskov e l’ultimo sulla regione di Leningrado”.

