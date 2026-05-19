Russia: annunciate esercitazioni nucleari su larga scala

La Russia ha avviato una nuova serie di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di militari in diverse aree del Paese. Le manovre, annunciate dal ministero della Difesa, si svolgeranno dal 19 al 21 maggio e riguarderanno la preparazione delle forze nucleari in caso di minaccia esterna. L’iniziativa arriva in un momento di forte tensione internazionale, segnato dagli attacchi ucraini con droni e dalla visita di Vladimir Putin in Cina.

Le dichiarazioni

L’esercito russo inizierà oggi tre giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il Paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Vladimir Putin si reca in Cina. “Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate della Federazione Russa conducono un’esercitazione sulla preparazione e l’uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione”, ha dichiarato il ministero della Difesa.

Fonte Ansa