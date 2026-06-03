Rubio: “Operazione Usa contro Iran conclusa, raid solo difensivi”

L’operazione militare statunitense contro l’Iran si è conclusa, dopo che è stato raggiunto l’obiettivo di smantellare le difese di Teheran al programma nucleare e la disponibilità della Repubblica islamica di negoziare, su questo, aspetti che precedentemente rifiutava di discutere. Lo ha detto il Segretario di Stato americano Marco Rubio nel corso di un’audizione al Congresso americano. D’ora in poi in eventuali raid Usa saranno solo di natura difensiva e per proteggere le navi mercantili che intendono attraversare lo Stretto di Hormuz. Rubio ha aggiunto che non è detto che questi elementi garantiscano il raggiungimento di un accordo per la fine della guerra.

Raid difensivi

Marco Rubio ha affermato che l’operazione militare americana contro l’Iran “si è conclusa”, ribadendo il messaggio che l’amministrazione di Donald Trump sta cercando di promuovere in questi giorni nonostante i continui attacchi da entrambe le parti. In un’audizione alla Camera il segretario di Stato ha affermato che eventuali attacchi americani contro l’Iran, d’ora in avanti, sarebbero “di natura puramente difensiva” e volti a proteggere le navi mercantili civili che tentano di attraversare lo stretto di Hormuz.

I colloqui Israele-Libano

Il segretario di Stato americano Marco Rubio auspica che l’ultimo ciclo di colloqui politici di alto livello tra Israele e il Libano possa sfociare in una dichiarazione congiunta sulla cessazione delle ostilità. Nel corso di un’audizione al Senato, iniziata poco dopo che gli ambasciatori di Israele e Libano hanno avviato il loro incontro presso il Dipartimento di Stato per secondo giorno di fila, Rubio ha affermato che l’obiettivo dei colloqui è “produrre una dichiarazione congiunta e un piano d’azione capace di garantire la sicurezza del Libano, in modo indipendente da Hezbollah e libero da influenze nefaste”. Il conflitto tra Israele ed Hezbollah è divenuto un grave ostacolo agli sforzi per porre fine alla guerra in Iran. L’incontro di oggi rappresenta il quarto confronto tra i due Paesi e fa seguito alla riunione di venerdì scorso incentrata sulle questioni della sicurezza, svoltasi al Pentagono.

Smantellare lo scudo

L’obiettivo della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran era smantellare uno “scudo” di armi convenzionali che Teheran utilizzava per proteggere il proprio programma nucleare da eventuali attacchi. Lo ha detto il Marco Rubio, alla commissione Esteri della Camera precisando che lo scudo comprendeva missili, droni e la Marina. Il segretario di Stato ha affermato inoltre che lo scopo della guerra non era un cambio di regime in Iran, come invece affermato da Donald Trump all’indomani degli attacchi.

Negoziare il nucleare

L’Iran ha accettato di negoziare aspetti del suo programma nucleare che in precedenza si era rifiutato di discutere. Lo ha detto Marco Rubio alla commissione esteri della Camera precisando che ciò non costituisce una garanzia che i colloqui porteranno a un accordo per porre fine alla guerra. “Hanno accettato di negoziare aspetti del loro programma nucleare che un mese fa, un anno fa, si rifiutavano persino di menzionare”, ha affermato il segretario di Stato spiegando che i negoziati sono stati resi difficili dall’instabilità della leadership iraniana.

La situazione a Hormuz

L’Iran “deve annunciare in modo molto chiaro che lo Stretto di Hormuz è ora aperto”- Lo ha detto Marco Rubio alla commissione Esteri della Camera. Il segretario di stato ha anche sottolineato che Teheran “deve impegnarsi in negoziati specifici sulla gestione dell’uranio altamente arricchito”.

Teheran: “Risposte immediate ad atti ostili”

Le forze armate iraniane “stanno conducendo attacchi difensivi contro siti che gli Stati Uniti sono autorizzati a usare per attaccare il traffico marittimo civile e violare il cessate il fuoco”: lo afferma su X il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica, Seyed Abbas Araghchi, postando il video di un passaggio dell’audizione al Congresso del segretario di Stato americano, Marco Rubio, sul conflitto con Teheran. “Qualsiasi atto ostile riceverà una risposta immediata e decisiva. Ciò che le sanzioni e la guerra non sono riuscite a ottenere non sarà conquistato con altra guerra”, ha aggiunto Araghchi.

Fonte Ansa