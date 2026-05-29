Romania: drone colpisce un palazzo a Galati

Momenti di paura nella città romena di Galați, vicino al confine con l’Ucraina, dove un drone si è schiantato contro un edificio residenziale provocando un incendio. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un drone russo precipitato durante un massiccio attacco lanciato da Mosca nella regione ucraina di Odessa. Le autorità avevano diramato poco prima un avviso sulla possibile caduta di oggetti dallo spazio aereo circostante.

L’edificio colpito

Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese membro della Nato. L’incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. Lo riferisce l’agenzia Rbc-Ucraina, citando Faytuks Network e la pagina Facebook ufficiale del Servizio romeno di pronto intervento. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galați si trova non lontano da quella regione.

Le ricostruzioni

“Secondo le prime notizie, un drone russo si è schiantato contro un condominio nella città di Galați, in Romania. L’incidente è avvenuto poco dopo che le autorità avevano diramato un avviso sulla “possibilità di caduta di oggetti dallo spazio aereo circostante”, ha scritto la testata Faytuks Network. Secondo il Servizio di pronto intervento (Isu), il drone è caduto su un edificio residenziale e, a seguito dell’impatto, si è verificata un’esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano.

Fonte Ansa