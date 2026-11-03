Rincari dei carburanti: l’impatto sui Paesi in via di sviluppo

L’impennata dei prezzi del petrolio sta generando un impatto fortemente asimmetrico a livello globale, gravando in modo sproporzionato sulle economie emergenti e sulle fasce di popolazione più vulnerabili. Le recenti tensioni geopolitiche e l’instabilità dei mercati internazionali hanno provocato forti oscillazioni nei costi dei carburanti, riducendo la capacità d’acquisto delle famiglie. Di fronte a questa crescente vulnerabilità, diventa prioritaria l’adozione di strategie mirate a promuovere la transizione energetica, proteggere i redditi bassi e garantire la sicurezza delle forniture essenziali.

Lo studio

L’aumento dei prezzi del petrolio si ripercuote in modo diseguale sulle economie mondiali, con i rincari più pesanti a carico dei Paesi in via di sviluppo e delle famiglie con minori disponibilità economiche. A evidenziarlo è l’Unctad, l’agenzia delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, nel Rapporto sul commercio e lo sviluppo 2026. Tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2026, i prezzi del diesel sono aumentati dell’82,7% in Nigeria, del 73,6% in Libano e del 66,7% in Perù. Per la benzina, gli incrementi maggiori si sono registrati in Myanmar (+50,7%), Emirati Arabi Uniti (+49,8%) e Malesia (+48,4%).

Gli effetti dei rincari

Alla base dei rincari le tensioni in Medio Oriente, che hanno provocato interruzioni nelle forniture e forti oscillazioni delle quotazioni internazionali del greggio. Il Brent ha superato i 120 dollari al barile, per poi scendere e risalire oltre quota 100. Secondo l’Unctad, il rincaro dei carburanti non pesa soltanto su chi utilizza un’automobile, ma si trasferisce anche sui costi dei trasporti e sui prezzi dei beni di prima necessità. A risentirne maggiormente sono i Paesi fortemente dipendenti dalle importazioni energetiche: nel 2023, queste ultime hanno rappresentato il 25,1% del Pil di Capo Verde e il 19,1% di quello del Libano. L’aumento della spesa energetica riduce inoltre le risorse disponibili per importare alimenti, medicinali e attrezzature. Per ridurre la vulnerabilità agli shock futuri, l’agenzia Onu indica la diversificazione delle fonti energetiche e gli investimenti nelle energie rinnovabili, oltre a interventi a sostegno delle famiglie più esposte.

Fonte Agensir