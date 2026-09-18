Riduzione truppe statunitensi in Europa: il Pentagono valuta un piano

Il Pentagono starebbe valutando un piano per ridurre significativamente la presenza militare statunitense in Europa. Secondo quanto riferito da Nbc, il ridimensionamento potrebbe coinvolgere aerei, navi, armamenti e decine di migliaia di militari. Le prime ipotesi parlano di circa 25mila unità, pari a un terzo del contingente americano nel continente. Altre fonti citate dall’emittente non escludono però una riduzione più ampia, fino a 40mila uomini.

Il ritiro

Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall’Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell’intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità.

Il probabile taglio

Altre fonti hanno riferito a Nbc che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda.

Fonte Ansa