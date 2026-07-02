Raid russi su Kiev: colpiti cinque distretti

Bombardamenti su Kiev: un massiccio attacco russo con droni e missili ha provocato almeno due vittime e diversi feriti. Le autorità ucraine riferiscono di pesanti danni in cinque distretti della capitale, con numerosi incendi scoppiati dopo le esplosioni. I soccorritori sono al lavoro mentre si valutano ulteriori conseguenze dell’offensiva.

I raid

È salito ad almeno due morti il bilancio dei raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. “Il nemico ha nuovamente lanciato un massiccio attacco contro la regione utilizzando droni, missili balistici e da crociera”, ha dichiarato stamattina il capo dell’amministrazione militare Mykola Kalachnyk, specificando che cinque distretti sono stati colpiti. Il bilancio precedente parlava di cinque feriti. Segnalati diversi incendi.

Fonte Ansa