La violenza nell’est della Repubblica Democratica del Congo torna a mettere in pericolo migliaia di civili, costretti ad abbandonare le proprie case e sempre più esposti alle conseguenze dell’insicurezza. Nella provincia dell’Ituri, i nuovi combattimenti tra le forze governative e un gruppo armato stanno compromettendo anche l’accesso ai servizi sanitari. La missione delle Nazioni Unite ha intensificato le operazioni sul territorio per proteggere la popolazione e garantire la continuità dell’assistenza medica.

La crisi nell’area di Bule e nel sito di Savo

Si aggrava la situazione della sicurezza nella provincia dell’Ituri, nell’est della Repubblica democratica del Congo, dove nuovi combattimenti tra le forze governative e il gruppo armato Convenzione per la rivoluzione popolare (Crp) hanno provocato migliaia di sfollati e messo a rischio l’accesso ai servizi sanitari. La missione Onu nel Paese (Monusco) ha rafforzato le attività di protezione dei civili, con il dispiegamento, il 22 novembre, di una base operativa mobile nel territorio di Djugu. Particolarmente preoccupante la situazione nell’area di Bule e nel sito di sfollati della piana di Savo, che ospita circa 70mila persone, dove il 18 novembre si sono registrati violenti scontri.

L’intervento dei caschi blu e la tutela degli operatori sanitari

I caschi blu bengalesi hanno evacuato 10 operatori sanitari dall’ospedale generale di Akwe, dove erano bloccati da oltre 3 giorni. Il personale è impegnato nella risposta all’epidemia di Ebola, in una regione già duramente provata dalla violenza e dagli sfollamenti. Nei giorni precedenti, i peacekeeper bengalesi e nepalesi avevano inoltre facilitato il rientro in sicurezza di 380 civili dalla località di Fataki al sito di Savo. La Monusco ha annunciato il rafforzamento dei pattugliamenti per proteggere la popolazione dalle violenze dei gruppi armati e garantire l’accesso alle cure.

Fonte Agensir