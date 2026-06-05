Putin non apre all’incontro, Zelensky: “Non vuole la fine della guerra”

Per il presidente russo Vladimir Putin “per ora non c’è alcuna ragione” per un incontro con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo lo aveva chiesto con una lettera aperta che secondo il leader del Cremlino sarebbe stato un tentativo di “fermare l’offensiva” russa in Ucraina. Putin ha affermato che la guerra finirà quando Mosca avrà raggiunto i suoi obiettivi. Il commento di Zelensky : “Purtroppo, la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra: tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra”

Nessun incontro

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che “per ora non c’è alcuna ragione” di organizzare un incontro tra lui e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con la lettera aperta in cui ha chiesto un incontro con il presidente russo, Volodymyr Zelensky vuole solo cercare di “fermare l’offensiva” delle truppe russe sul terreno. Lo ha detto Vladimir Putin, aggiungendo che un incontro potrà avvenire solo dopo che sarà stata raggiunta una soluzione al conflitto attraverso il lavoro delle rispettive delegazioni.

Gli obiettivi della Russia

La Russia metterà fine al conflitto in Ucraina quando “avrà raggiunto i suoi obiettivi”, che rimangono “immutati”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin. Questi obiettivi sono stati delineati all’inizio dell’operazione militare e poi ancora nel giugno del 2024, ha aggiunto il capo del Cremlino. Vale a dire il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate dalla Russia e la rinuncia di Kiev ad entrare nella Nato.

La replica di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da quattro anni. “Purtroppo, la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra: tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra“, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere “alcun motivo” per incontrare il leader ucraino.

Fonte Ansa