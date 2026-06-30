Principato di Monaco, esplosione in un palazzo: ferito gravemente un cittadino ucraino

Il Principato di Monaco è stato teatro di una grave esplosione che ha sconvolto residenti e autorità, aprendo uno scenario investigativo di estrema delicatezza. La deflagrazione, avvenuta all’ingresso di un edificio residenziale vicino al confine con la Francia, ha provocato il ferimento di tre cittadini ucraini, due dei quali versano in condizioni gravissime. Gli inquirenti ritengono altamente probabile che si sia trattato di un attentato premeditato, compiuto mediante un ordigno esplosivo abbandonato nella hall del palazzo. Mentre prosegue la caccia al responsabile, il Principato ha rafforzato le misure di sicurezza e avviato un’indagine con il supporto delle autorità francesi.

I fatti

Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco causando il ferimento di tre persone di nazionalità ucraina, due delle quali in modo grave. La deflagrazione, secondo quanto hanno riferito le autorità, è stata provocata da un “atto doloso”, ed è “molto probabile che si tratti di un attentato”, ha dichiarato all’Afp Christophe Mirmand, ministro di Stato (capo del governo). Secondo informazioni di Le Figaro, i feriti sono tutti e tre di una stessa famiglia ucraina. I due genitori, di 50-60 anni, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, sono in gravissime condizioni, in prognosi riservata. Meno grave invece l’adolescente, che ha 13 anni. Ermolaev è un “rifugiato VIP” a Monaco dall’inizio della guerra in Ucraina, secondo una fonte vicina all’inchiesta. Si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio.

Le dichiarazioni

“Un crimine efferato”, “uno shock per l’intera comunità monegasca”. Lo ha detto in un comunicato il principe Alberto II di Monaco, commentando l’accaduto. “Il Principato di Monaco rimarrà unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità – ha aggiunto. La sicurezza della nostra comunità è sempre stata una priorità; lo rimarrà più che mai, qualunque siano le minacce”. Secondo una fonte vicina all’inchiesta Vadim Ermolaev, residente a Monaco, è soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 in seguito a una decisione del presidente Volodymyr Zelensky. Secondo diversi media che citano i servizi di sicurezza ucraini, queste sanzioni derivano dalla decisione del multimilionario di continuare le sue attività di commercio di alcolici in Crimea, territorio sotto occupazione russa. L’identità delle vittime non è stata confermata a Monaco, dove il Procuratore Generale Stéphane Thibault terrà una conferenza stampa in giornata, secondo quanto dichiarato dal Ministro di Stato (Capo del Governo) Christophe Mirmand. Secondo Thibault, parlando con l’AFP, l’ordigno esplosivo è stato trovato in una borsa o un pacco lasciato da qualcuno nella hall dell’edificio prima di andarsene. Circa cinquanta vigili del fuoco, tra cui una decina di rinforzi francesi, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Allo stesso tempo, 84 agenti della pubblica sicurezza sono stati dispiegati per mettere in sicurezza l’area. Secondo fonti vicine al ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez “è stata avviata un’operazione di polizia per trovare il responsabile, che è ancora a piede libero”. Secondo Mirmand, alcuni testimoni hanno fornito informazioni per identificarlo, ed è stato avvistato nelle riprese delle telecamere di sorveglianza di Monaco e Beausoleil, la vicina città francese che ha raggiunto a piedi.

Le ricostruzioni

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale situato tra Boulevard d’Italie e Rue du Révérend Père Louis Frolla, lungo il confine con la Francia. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un individuo mentre posizionava uno zaino davanti all’ingresso dell’edificio. Mentre l’uomo fuggiva a piedi verso la vicina città di Beausoleil, l’ordigno è detonato proprio mentre altre persone stavano entrando nello stesso edificio, sebbene non sia chiaro se fossero loro il bersaglio previsto. L’ordigno conteneva probabilmente bulloni e schegge, ha aggiunto Mirmand. “Le forze dell’ordine stanno attualmente raccogliendo elementi di prova”, ha spiegato. “Che io sappia, è la prima volta nella storia che un atto del genere si verifica nel Principato”, ha aggiunto il ministro di Stato. Sono stati mobilitati i servizi di emergenza, la polizia e le forze di sicurezza. Oltre a Mirmand e Thibault, sul luogo dell’accaduto erano presenti il presidente del Consiglio Nazionale e uno stretto collaboratore del Principe Alberto II. Secondo una fonte di polizia, le autorità locali hanno attivato il “piano rosso”. Questo piano prevede “un graduale aumento delle risorse in base al numero delle vittime” durante “un incidente violento che provochi, o possa provocare, numerose vittime”, spiega il sito web del principato. Fonti vicine al ministero dell’Interno hanno riferito a Le Figaro che “le squadre di soccorso francesi sono sul posto” e che “è stata avviata la cooperazione di polizia per rintracciare l’autore del reato, che si è dato alla fuga “. Il sindaco di Nizza, Éric Ciotti, ha espresso il suo cordoglio sui social media per l'”attentato”, che ha definito una “tragedia”. “I miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e al popolo di Monaco. Pieno sostegno alle forze dell’ordine e ai servizi di emergenza mobilitati “, ha aggiunto il sindaco. “Esprimo la mia più profonda solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e al popolo di Monaco” di fronte a “questo attentato “, ha scritto Charles Ange Ginésy, presidente del consiglio dipartimentale delle Alpi Marittime, sempre sullo stesso social network.

Fonte Ansa