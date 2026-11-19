La cooperazione militare e di sicurezza tra Haiti ed El Salvador resta al centro dell’attenzione regionale mentre prosegue la ricerca di quattro aerotecnici salvadoregni scomparsi dopo un attacco nella periferia di Port-au-Prince. Le dichiarazioni rilasciate dal ministro della Giustizia haitiano Patrick Pélissier a San Salvador chiariscono che il dispiegamento non ha al momento una data di conclusione, legando la permanenza del contingente alle esigenze operative sul terreno, al quadro normativo salvadoregno e al calendario elettorale previsto per il 2027.

Nessuna data di uscita e ricerche in corso

Il ministro della Giustizia di Haiti, Patrick Pélissier, ha dichiarato a San Salvador che “per ora non c’è una data stabilita per l’uscita dei salvadoregni dal Paese”. I militari sono impegnati da un mese nelle ricerche di quattro aerotecnici salvadoregni scomparsi il 18 ottobre, dopo l’attacco con esplosivi al loro veicolo blindato alla periferia di Port-au-Prince.

Quadro operativo e orizzonte elettorale

Pélissier ha spiegato che il quadro giuridico colloca il contingente in stretta collaborazione con la polizia haitiana e la Forza di soppressione delle bande (Gsf), aggiungendo che “ora hanno semplicemente aumentato il numero di effettivi perché ce n’è la necessità”. Il ministro ha sottolineato che Port-au-Prince valuta di mantenere il dispiegamento coordinato “in vista delle elezioni” generali, riprogrammate per il 18 luglio 2027, per favorire condizioni di voto sicure. “Il termine sarà determinato dal periodo elettorale. Sarà il momento di ricostruire la società e, subito dopo, organizzare il Paese”, ha affermato, sostenendo inoltre che dall’arrivo delle truppe salvadoregne “le cose sono cambiate con grande rapidità”.

Legge transitoria salvadoregna e precisazioni delle Nazioni Unite

In El Salvador una legge transitoria, in vigore dal 2 ottobre, autorizza per altri 12 mesi la partecipazione delle forze armate alla Gsf, fino a ottobre 2027 e con possibilità di proroga. Le Nazioni Unite hanno tuttavia precisato che la maggior parte dei soldati salvadoregni presenti ad Haiti opera al di fuori della forza multinazionale autorizzata dal Consiglio di sicurezza e senza l’assistenza dell’Ufficio di sostegno dell’Onu

Fonte Ansa