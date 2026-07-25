Povertà infantile, l’UNICEF avverte: la guerra rischia di aggravare la crisi globale

La guerra in Medio Oriente continua ad avere conseguenze che vanno ben oltre il teatro del conflitto. A lanciare l’allarme è l’UNICEF, che in una nuova analisi evidenzia come l’aumento dei prezzi dei beni essenziali e le difficoltà negli scambi commerciali internazionali stiano aggravando la povertà infantile in decine di Paesi. Se la crisi dovesse protrarsi, entro la fine del 2026 fino a 23,4 milioni di bambini potrebbero scivolare in condizioni di povertà economica, con pesanti ripercussioni sull’accesso a cibo, salute e istruzione.

Fino a 23,4 milioni di bambini in più a rischio povertà

Entro la fine dell’anno fino a 23,4 milioni di bambini potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica a causa delle tensioni in corso in Medio Oriente e delle conseguenti interruzioni delle rotte marittime. È quanto emerge da una nuova analisi dell’UNICEF, intitolata L’impatto della guerra in Medio Oriente sui bambini delle famiglie in condizioni di povertà economica, basata su dati provenienti da oltre 167 Paesi. Il rapporto evidenzia come l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell’energia, insieme alle ripercussioni economiche dell’escalation del conflitto – comprese le interruzioni legate alla chiusura dello Stretto di Hormuz – stiano riducendo il potere d’acquisto delle famiglie, con conseguenze particolarmente gravi per i nuclei più vulnerabili. «I bambini stanno pagando il prezzo dell’escalation del conflitto in Medio Oriente, compresi quelli che vivono ben oltre i confini della regione», ha affermato Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF. «Più a lungo questa situazione continuerà, più gravi saranno le conseguenze. Il rapido aumento dei costi sta rendendo il cibo e l’istruzione inaccessibili per molte famiglie. Per i bambini che già vivono in condizioni di povertà, questi shock aggravano le privazioni e possono causare danni che durano per tutta la vita».

Due scenari: dallo shock moderato alla povertà grave

Il rapporto prende in esame due possibili scenari. Il primo, definito di condizioni avverse, ipotizza uno shock economico moderato che potrebbe far precipitare nella povertà monetaria altri 18,3 milioni di bambini. Il secondo, quello di povertà grave, considera invece un prolungamento del conflitto e un aggravamento delle tensioni economiche, con il rischio che altri 23,4 milioni di minori vengano spinti sotto la soglia della povertà. L’analisi mostra inoltre come la povertà infantile sia estremamente sensibile agli shock macroeconomici. L’aumento dei costi dei beni essenziali e il ridotto margine fiscale di molti Paesi limitano la capacità delle famiglie di soddisfare i bisogni primari. Circa l’80% dell’incremento globale della povertà infantile si concentrerebbe in Asia e Africa, aree già caratterizzate da elevati livelli di vulnerabilità.

Gli effetti già visibili in Africa e Asia

Le conseguenze della crisi sono già evidenti in diversi Paesi. In Somalia, i prezzi del carburante a Mogadiscio sono più che raddoppiati nel giro di pochi giorni dall’escalation del conflitto, facendo aumentare il costo di cibo, acqua, trasporti e assistenza umanitaria mentre il Paese affronta una grave crisi di malnutrizione. In Etiopia, le interruzioni nello Stretto di Hormuz hanno provocato un aumento del 31% del prezzo del gasolio e un incremento tra il 50 e il 70% dei costi del carburante necessario agli aiuti umanitari, rendendo più difficile raggiungere le comunità isolate. In Nigeria, dove le famiglie a basso reddito destinano tra il 60 e il 70% delle proprie entrate a cibo e trasporti, anche modesti rincari stanno riducendo drasticamente il potere d’acquisto. In Bangladesh, infine, l’aumento dei prezzi di riso, lenticchie, olio da cucina, verdure, pesce e pollame potrebbe far cadere in povertà altri 1,2 milioni di persone.

L’appello dell’UNICEF ai governi

Secondo il rapporto, le ripercussioni della guerra rischiano di cancellare anni di progressi nella lotta alla povertà infantile. Senza interventi tempestivi, milioni di bambini potrebbero perdere l’accesso a cibo, assistenza sanitaria, istruzione e servizi di protezione, compromettendo il loro sviluppo fisico e cognitivo. Per questo l’UNICEF chiede ai governi, ai Paesi donatori e alle istituzioni finanziarie internazionali di intervenire con urgenza, garantendo finanziamenti adeguati ai servizi essenziali per l’infanzia, rafforzando i sistemi di protezione sociale e i trasferimenti economici destinati alle famiglie con bambini, assicurando la continuità dell’accesso ai servizi essenziali e ampliando lo spazio fiscale attraverso strumenti come la sospensione o la ristrutturazione del debito nei Paesi più vulnerabili. L’organizzazione sollecita inoltre la creazione di sistemi di risposta rapida capaci di proteggere i minori durante le crisi future. «Questa crisi sta mettendo a rischio la vita e il futuro dei bambini. Se il mondo non agirà rapidamente, gli effetti combinati dei conflitti, dell’instabilità economica e dell’aumento dei costi spingeranno milioni di bambini in una povertà ancora più profonda», ha concluso Catherine Russell. «Potremmo assistere al crollo dei risultati di sviluppo ottenuti con tanta fatica».

Fonte Ansa