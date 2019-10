DOMENICA 06 OTTOBRE 2019, 11:14, IN TERRIS



Portogallo al voto: Costa cerca il bis

La sinistra è al comando da 4 anni, praticamente assenti i populisti: la sfida è col Centrodestra

è aria di conferma in Portogallo, dove il premier uscente, Antonio Costa, stando ai sondaggi dovrebbe sostanzialmente confermare i numeri che, cinque anni fa, lo avevano portato alla guida del governo. Al netto delle previsioni, la sfida sarà a due: i socialisti di Costa viaggiano più o meno testa con i socialdemocratici di Centrodestra guidati da Rui Rio, nel senso che i dati attuali attestano Costa tra il 36,5% e il 38% delle preferenze, ovvero a meno due punti dalla maggioranza assoluta. Questo non significa che, al termine delle votazioni, la forbice possa essere azzerata, se non addirittura ulteriormente allargata in senso opposto: a favore del governo socialista, infatti, giocano i quattro anni di legislatura, ovvero il mandato completo, appena il secondo in venti anni a essere completato. Una stabilità politica poco conforme ad altri Paesi europei che dà la misura di quanto i portoghesi prediligano dare continuità a un'amministrazione che ha contribuito ad allentare la morsa della crisi, riuscendo a garantire conti pubblici regolari e salari minimi dignitosi.

La situazione

Qualora Costa dovesse essere confermato con numeri di minoranza, non dovrebbe comunque trattarsi di una situazione troppo complicata. Anche negli ultimi quattro anni, infatti, il premier ha guidato un esecutivo sostenuto da altre forze politiche (quelle di sinistra), che hanno sostanzialmente garantito equilibrio nei quattro anni di legislatura, smentendo chi non credeva possibile un'intesa duratura tra il Centrosinistra e i partiti della Sinistra radicale. Una stabilità che ha permesso di guadagnare consensi e, di fatto, di escludere dal dibattito pubblico i partiti di estrema destra, indice di un Paese (fra i pochi in Europa) dove le correnti populiste risentono di un trend negativo, anche per via di una politica migratoria che vede nell'integrazione in Portogallo degli immigrati, specie quelli provenienti da ex colonie come Brasile e Angola, come fondamentale per garantire opportunità economiche al Paese.

Lo scenario

Da verificare, in caso di vittoria senza maggioranza assoluta, quale strada prenderà Costa nel rinnovare il suo impegno alla guida del governo. Quasi certamente, l'intesa coi partiti di Sinistra resterà la stessa sul piano tecnico, senza quindi trasformarla in una vera e propria alleanza né in una coalizione. Da capire quali degli alleati avuti finora resterà a far parte del gruppo, visto qualche aumento di tensione all'interno della maggioranza.