Polonia: Trump annuncia l’invio di nuovi soldati Usa

Gli Stati Uniti rafforzeranno la propria presenza militare in Polonia con l’invio di altri 5.000 soldati. L’annuncio è stato fatto dal presidente americano Donald Trump attraverso il social Truth, collegando la decisione alla recente elezione del nuovo presidente polacco Karol Nawrocki, sostenuto apertamente dallo stesso Trump durante la campagna elettorale.

Le dichiarazioni

Gli Stati Uniti “invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia”. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. “Sulla base della vittoriosa elezione dell’attuale Presidente della Polonia, Karol Nawrocki, che ho avuto l’onore di sostenere, e del nostro rapporto con lui, sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia”, ha messo in evidenza.

Fonte Ansa