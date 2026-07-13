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Petrolio: quotazioni in forte rialzo dopo le tensioni in Medio Oriente

Il prezzo del petrolio è in rialzo dopo le tensioni tra Washington e Teheran

Di redazione
Foto di Atik sulianami su Unsplash

Il mercato del petrolio apre la settimana con un deciso rialzo delle quotazioni, alimentato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sui mercati delle materie prime, il Wti con consegna ad agosto viene scambiato a 74,66 dollari al barile, in aumento del 4,55%. Anche il Brent con consegna a settembre registra un forte progresso, attestandosi a 79,41 dollari al barile con una crescita del 4,47%.

Le quotazioni

Prezzo del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad agosto passa di mano a 74,66 dollari al barile con un avanzamento del 4,55% mentre il Brent con consegna a settembre è scambiato a 79,41 dollari al barile con una crescita del 4,47%.

Fonte Ansa

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