Petrolio: quotazioni in forte rialzo dopo le tensioni in Medio Oriente

Il mercato del petrolio apre la settimana con un deciso rialzo delle quotazioni, alimentato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sui mercati delle materie prime, il Wti con consegna ad agosto viene scambiato a 74,66 dollari al barile, in aumento del 4,55%. Anche il Brent con consegna a settembre registra un forte progresso, attestandosi a 79,41 dollari al barile con una crescita del 4,47%.
Le quotazioni
Prezzo del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad agosto passa di mano a 74,66 dollari al barile con un avanzamento del 4,55% mentre il Brent con consegna a settembre è scambiato a 79,41 dollari al barile con una crescita del 4,47%.
Fonte Ansa