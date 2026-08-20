Perù: forte scossa di terremoto

La terra trema di nuovo in Sud America, mentre la Colombia aggiorna il bilancio delle vittime del sisma del 10 agosto. Una forte scossa di terremoto ha colpito il Perù. La magnitudo, secondo l’istituto americano U.S. Geological Survey, è di 6.7 sulla scala Richter, mentre per il l’Istituto geofisico del Perù sarebbe di 7.2. La Direzione idrografica e di navigazione della Marina peruviana ha già escluso il pericolo di uno tsunami lungo la costa peruviana. Il Centro Operativo Nazionale per le Emergenze (Coen) riferisce che non vengono segnalati danni significativi-

L’U.S. Geological Survey: magnitudo 6.7

Un terremoto di magnitudo 6,7 sulla scala Richter ha colpito il dipartimento di Ayacucho in Perù. Secondo dati dell’istituto americano U.S. Geological Survey, l’epicentro sarebbe localizzato a 38 chilometri a nord-ovest della cittadina di Upahuacho.

L’Istituto Geofisico del Perù: magnitudo 7.2

Secondo l’Istituto Geofisico del Perù il sisma sarebbe invece di magnitudo 7,2 con epicentro a 35 chilometri a nord della località di Coracora e a 108 chilometri di profondità.

Escluso il pericolo tsunami

Il Centro operativo nazionale per le emergenze ha riferito sull’intensità del movimento, rilevando che “è stato avvertito come moderato o forte in diversi dipartimenti”, mentre la Direzione Idrografica e di Navigazione della Marina peruviana ha già escluso il pericolo di uno tsunami lungo la costa peruviana.

Non segnalati danni significativi

Il terremoto di magnitudo 6,7 che ha colpito il distretto di Coracora, 600 chilometri a sud di Lima, è stato avvertito come “forte” anche nel distretto di Nazca, 250 km a nord dell’epicentro. Lo riferisce il Centro Operativo Nazionale per le Emergenze (Coen) in un comunicato dove si afferma che “le unità dei servizi di emergenza, insieme alle autorità locali, continuano a monitorare le zone a rischio e finora non hanno segnalato danni significativi”. La nota riferisce inoltre che il Coen “sta coordinando le attività con le autorità regionali e locali, monitorando la situazione e sollecitandole a mantenere attivi i propri Centri Operativi di Emergenza”.

Fonte Ansa