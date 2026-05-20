Pechino: “Collaborazione con Washington per la riduzione dei dazi”

La Cina ha annunciato un’intesa di principio con gli Stati Uniti per avviare riduzioni reciproche dei dazi su prodotti per un valore superiore ai 30 miliardi di dollari per parte. Parallelamente, Russia e Cina consolidano la loro cooperazione strategica: durante l’incontro con Xi Jinping, Vladimir Putin ha confermato il mantenimento del regime di esenzione dal visto e il rafforzamento degli scambi culturali, educativi e umanitari tra i due Paesi.

L’annuncio

Pechino ha annunciato la collaborazione con Washington per ridurre i dazi per decine di miliardi di dollari. Lo riporta una dichiarazione online del ministero del Commercio. “Entrambe le parti hanno concordato in linea di principio di discutere un accordo quadro per riduzioni tariffarie reciproche su prodotti di entità equivalente”, che copriranno “30 miliardi di dollari o più per ciascuna parte”.

Le esenzioni

La Russia e la Cina continueranno ad applicare il regime di esenzione dal visto, lo ha assicurato il presidente della Russia Vladimir Putin durante i colloqui con il presidente della Cina Xi Jinping. Lo riporta la Tass.

Le dichiarazioni

“I legami umanitari si stanno sviluppando attivamente“, ha osservato il leader russo. “Dopo gli anni della cultura, conclusi con successo, è ora il turno degli anni della cooperazione nel settore dell’istruzione. Questo è già il decimo progetto tematico interstatale incrociato”. “Un ulteriore stimolo per l’intensificazione dei contatti umanitari è stata l’introduzione, su vostra iniziativa, caro amico, del regime di esenzione dal visto su base reciproca per i cittadini dei nostri Paesi”, ha detto Putin rivolgendosi a Xi Jinping. “Continueremo senza dubbio questa pratica”.

Fonte Ansa