Papa Leone sente Putin: “Tregua per la città di Oleshky”

Dal Policlinico Gemelli, dov’è ricoverato per l’asportazione di un nodulo polmonare, Papa Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin, rende noto la Sala stampa vaticana. Il Pontefice ha chiesto una tregua per consentire l’arrivo degli aiuti umanitari e l’evacuazione dei civili da Oleshky, città nella regione di Kherson, e ha ribadito l’impegno della Santa Sede per il dialogo e la pace. In precedenza i due si erano sentiti nel giugno del 2025 e di recente sono stati a Mosca prima il Segretario per i Rapporti con gli Stati mons. Paul Richard Gallagher e poi il presidente della Conferenza episcopale italiana card. Matteo Zuppi.

La tregua e il dialogo

Il Papa e il presidente russo Vladimir Putin hanno avuto questo pomeriggio una conversazione telefonica. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Nel corso della conversazione, il Santo Padre ha espresso viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, chiedendo una tregua per consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile. Il Santo Padre ha infine ribadito l’impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace”. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

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