Esteri

Onu: Guterres in visita di solidarietà ad Haiti

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres tornerà ad Haiti per una visita di solidarietà, la seconda dal 2023

Di redazione
Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Foto © Marcos Tristao da Imagoeconomica.

Hai in programma di tornare ad Haiti a quasi tre anni dall’ultima volta, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Il 16 Guterres si recherà nell’isola caraibica il 16 giugno per una visita di solidarietà, dove incontrerà le vittime della violenza delle bande armate. Haiti, stremata dalla crisi umanitaria pluridecennale, ha di recenti vissuto una scia di episodi di scontri.

Visita di solidarietà

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si recherà ad Haiti la prossima settimana per una “visita di solidarietà” con la popolazione vittima della violenza delle bande. Lo ha annunciato oggi uno dei suoi portavoce, Farhan Haq. Durante questa visita, il 16 giugno, Guterres “incontrerà uomini, donne e bambini le cui vite sono colpite dalla violenza” e “vedrà personalmente le sfide umanitarie e di sicurezza che il Paese deve affrontare”, ha precisato il portavoce. Il segretario generale, che ha visitato Haiti l’ultima volta nel luglio 2023, dovrebbe incontrare anche il primo ministro Alix Didier Fils-Aimé.

Fonte Ansa

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