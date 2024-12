Onu: “Ai siriani sia concesso di determinare il loro futuro”

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in un’apposita nota, ha sottolineato la necessità di consentire ai siriani un processo politico inclusivo che permetta loro di determinare il loro futuro.

La richiesta

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu chiede un processo politico “inclusivo e guidato dai siriani” dopo la caduta di Bashar al-Assad. È quanto si legge in una nota, dove si sottolinea che è necessario consentire ai siriani di determinare il “loro futuro”. Il consiglio di sicurezza dell’Onu chiede anche alla Siria e ai Paesi vicini di evitare qualsiasi azione che possa mettere a rischio la stabilità regionale.

Il rispetto dei diritti umani

I membri del Consiglio di sicurezza ribadiscono quindi “l’obbligo di rispettare i diritti umani e la legge umanitaria internazionale in tutte le circostanze, incluso il consentire e facilitare l’accesso umanitario”, prosegue la nota del Consiglio di sicurezza, nella quale si mette in evidenza l’importanza di “combattere il terrorismo in Siria” e si riafferma l’impegno alla “sovranità, all’indipendenza e all’unità e sovranità territoriale della Siria”.

Fonte: Ansa