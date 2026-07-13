Nuovi raid statunitensi in Iran: colpite postazioni nella provincia di Hormozgan

Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani nella provincia meridionale di Hormozgan, con l’obiettivo dichiarato di ridurre la capacità di Teheran di colpire le navi commerciali e civili in transito nello Stretto di Hormuz. Il raid arriva in un contesto di forte escalation militare. Secondo il Comando Centrale americano, le forze iraniane hanno inoltre aperto il fuoco contro il traffico mercantile nell’area.

Gli attacchi

Gli Stati Untiti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l’Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello Stretto di Hormuz. Lo afferma il Us Central Command, sottolineando che gli attacchi sono stati lanciati alle 23 ora italiana. I media ufficiali iraniani hanno riportato una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di domenica in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud dell’Iran, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di aver lanciato ulteriori attacchi contro l’Iran. Le esplosioni sono state segnalate a Jask, Qeshm, Bandar Abbas e Sirik. “A seguito dei recenti attacchi statunitensi in diverse località della provincia, finora non si sono registrate vittime civili né danni a infrastrutture residenziali o commerciali”, ha dichiarato il governatorato di Hormozgan citato dall’emittente statale Irib e rilanciato dalla Cnn. “Secondo le prime informazioni, l’attacco di questa sera ha preso di mira la torre di telecomunicazioni” nella contea di Sirik, ha affermato Irib in un comunicato separato, aggiungendo che si tratta “della stessa località già colpita in precedenti attacchi”.

Le dichiarazioni

“Nell’ultima ora le forze delle Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno sparato contro il traffico mercantile in transito nello Stretto di Hormuz. Un aereo americano ha abbattuto un missile da crociera iraniano e un drone”. Lo ha detto il portavoce del Us Central Command, il capitano Tim Hawkins, a Axios.

Fonte Ansa