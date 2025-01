Nuova offensiva ucraina nella regione russa di Kursk

Le forze armate ucraine hanno dato inizio a un’offensiva nella regione russa di Kursk, già parzialmente conquistata lo scorso agosto. Uno dei principali obiettivi è la cittadina di Bolshoye Soldatskoye.

L’offensiva

L’esercito ucraino ha lanciato una nuova offensiva nella regione russa di Kursk, che secondo il ministero della Difesa di Mosca è stata respinta dalle forze russe. ” Il nemico ha lanciato un contrattacco per fermare l’avanzata delle truppe russe nella zona di Kursk”, ha dichiarato l’esercito russo in un comunicato, secondo cui “il gruppo d’assalto dell’esercito ucraino è stato sconfitto dall’artiglieria e dagli aerei“.

Le dichiarazioni

La Russia ha fatto sapere che sta respingendo l’attacco ucraina nell’area di Kursk, dove le forze di Kiev controllano diverse centinaia di chilometri quadrati dall’assalto dell’agosto 2024. Secondo Mosca “il gruppo d’assalto dell’esercito ucraino è stato sconfitto dall’artiglieria e dall’aviazione” e l’operazione per distruggere le unità delle forze ucraine continua”. L’esercito ucraino per il momento tace su questa nuova operazione. Secondo l’Occidente e Kiev, la Russia è ora sostenuta in quest’area da migliaia di soldati nordcoreani.

Fonte: Ansa