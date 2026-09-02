Nicaragua, opposizione esclusa dal voto per le elezioni presidenziali

Il Parlamento del Nicaragua compie un nuovo passo verso la concentrazione del potere nelle mani di Daniel Ortega. Approvata in prima lettura, la riforma costituzionale modifica la durata dei mandati elettivi, esclude i partiti di opposizione dalle elezioni e rinvia al 2028 le presidenziali. Un progetto destinato a consolidare il controllo del regime sandinista sulle istituzioni e sul futuro politico del Paese.

La riforma

Il Parlamento del Nicaragua ha approvato in prima lettura la riforma costituzionale sostenuta dai copresidenti Daniel Ortega e la moglie Rosario Murillo che vieta ai partiti di opposizione di partecipare alle elezioni e allunga da sei a sette anni il mandato presidenziale. La riforma estende inoltre la durata dei mandati di deputati, sindaci e altri funzionari eletti, nonché dei vertici dell’Esercito e della Polizia.

Gli orizzonti

Le prossime elezioni presidenziali slittano così al 2028, mentre le amministrative si terranno nel 2029. Il testo dovrà essere approvato in una seconda lettura per entrare in vigore ma, dato il controllo assoluto del sandinismo del legislativo, si tratta di una mera formalità. La riforma era stata annunciata da Ortega il 19 luglio, quando aveva dichiarato che in Nicaragua “non ci saranno più elezioni”. Ortega, 80 anni, è tornato al potere nel 2007 ed è il leader più longevo delle Americhe.

Fonte Ansa