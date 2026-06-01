Newark: il sindaco impone il coprifuoco dopo gli scontri tra manifestanti e polizia

A Newark, nel New Jersey, cresce la tensione attorno al centro di detenzione per immigrati di Delaney Hall, dove le proteste contro le condizioni di vita dei detenuti sono sfociate in violenti scontri con le forze dell’ordine. Per contenere il rischio di ulteriori disordini, il sindaco ha disposto un coprifuoco nell’area circostante la struttura, che resterà in vigore fino a nuova comunicazione. La mobilitazione è iniziata dopo le segnalazioni di uno sciopero della fame da parte di alcuni detenuti, trasformandosi rapidamente in uno dei principali fronti di contestazione delle politiche anti-immigrazione promosse dall’amministrazione Trump.

La decisione

Il sindaco di Newark ha imposto un coprifuoco nell’area circostante il centro di detenzione per immigrati di Delaney Hall, nel New Jersey, a seguito dei violenti scontri tra manifestanti e polizia. Il coprifuoco, hanno riferito i media Usa, rimarrà in vigore fino a nuovo avviso, ha annunciato il sindaco Ras Baraka in un comunicato. Il provvedimento è stato adottato dopo un’altra notte di tafferugli tra le forze dell’ordine e i dimostranti presso la struttura gestita dall’Ice, l’agenzia federale di contrasto all’immigrazione illegale: in fotografie e video si vedono i manifestanti scontrarsi a ridosso delle barricate, mentre gli agenti usano scudi antisommossa.

Le proteste

Le proteste hanno avuto inizio dopo che alcuni attivisti hanno riferito che i detenuti all’interno della struttura avevano avviato uno sciopero della fame per protestare contro le pessime condizioni di vita nel centro, che allo stato annovera mille posti letto e rappresenta l’ultimo focolaio di opposizione alla stretta anti-immigrazione dell’amministrazione di Donald Trump.

Fonte Ansa