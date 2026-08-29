Nepal: si aggrava l’emergenza dei bambini travolti dalle alluvioni

Le devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal il 26 agosto hanno lasciato migliaia di bambini esposti a rischi e privazioni. Secondo l’Unicef, almeno 17.000 minori sono stati coinvolti nella tragedia che ha interessato i distretti di Rasuwa, Nuwakot e Dhading, mentre il bilancio delle vittime continua a salire. Case e scuole sono state distrutte, le comunità isolate e l’accesso ai servizi essenziali fortemente compromesso. Per i bambini sopravvissuti, oltre alla perdita dei propri cari e delle proprie abitazioni, aumentano i pericoli legati a malattie, malnutrizione, violenza e sfruttamento. L’Unicef ha rafforzato gli interventi di emergenza.

La situazione

“Almeno 17.000 bambini sono stati colpiti dalle devastanti alluvioni che il 26 agosto hanno distrutto i distretti nepalesi di Rasuwa, Nuwakot e Dhading”. Lo sottolinea l’Unicef. Finora, secondo le notizie, si stima che siano morte 332 persone – tra cui almeno 14 bambini – e centinaia risultano ancora disperse. Si prevede che le cifre aumentino man mano che proseguono le operazioni di ricerca. “I bambini di Rasuwa e Dhading hanno visto le loro vite letteralmente travolte davanti ai propri occhi in un lasso di tempo molto breve, con case, scuole e strutture sanitarie danneggiate. Troppi hanno perso la vita e i propri cari”, ha affermato Alice Akunga, rappresentante dell’Unicef in Nepal. “Con il bilancio delle vittime ancora in aumento, sappiamo che questa tragedia è lontana dall’essere finita. I bambini sopravvissuti alle alluvioni ora affrontano rischi sempre maggiori di malattie, malnutrizione, violenza e sfruttamento. L’Unicef è sul campo e sta potenziando il proprio sostegno, ma abbiamo urgente bisogno di maggiori risorse per raggiungere ogni bambino in difficoltà”. Le alluvioni improvvise hanno spazzato via o isolato intere comunità, causando gravi danni a strade, ponti, impianti idroelettrici, reti idriche e di telecomunicazioni, rendendo le zone colpite in gran parte inaccessibili e ostacolando la distribuzione degli aiuti di prima necessità. Almeno quattro strutture sanitarie hanno subito gravi danni, impedendo a bambini e famiglie di accedere all’assistenza sanitaria proprio quando ne hanno più bisogno. Inoltre, 18 scuole sono state completamente distrutte e altre 20 hanno subito danni, privando i bambini di spazi sicuri in cui imparare, giocare e riprendersi.

L’opera di Unicef

L’Unicef sta collaborando strettamente con il Governo del Nepal e con i partner umanitari per potenziare gli interventi salvavita nei settori della sanità, della nutrizione, dell’acqua, dei servizi igienico-sanitari e dell’igiene (Wash), dell’istruzione, della protezione dell’infanzia e della protezione sociale. Nei prossimi giorni, le scorte preposizionate saranno inviate alle comunità più colpite, tra cui tende mediche, zanzariere e kit per neonati, oltre ad alimenti terapeutici per i bambini colpiti da malnutrizione acuta. I kit igienici di emergenza destinati a migliaia di famiglie stanno già raggiungendo coloro che ne hanno bisogno. Nel frattempo, sono state mobilitati team di sostegno psicosociale e per la salute mentale, e l’Unicef sta lavorando per identificare, registrare e ricongiungere i bambini dispersi o separati dalle loro famiglie. L’Unicef sta inoltre collaborando con il Governo del Nepal per fornire assistenza in denaro di emergenza alle famiglie colpite. L’Unicef chiede 17,2 milioni di dollari Usa per sostenere la propria risposta di emergenza e favorire la ripresa iniziale fino a quando non sarà valutata l’entità complessiva dei bisogni.

Fonte Agensir