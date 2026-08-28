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Nepal, sale il bilancio delle vittime per le alluvioni

Aumentano le vittime e i dispersi a causa delle alluvioni che hanno colpito il Nepal

Di redazione
Foto di Franklin Peña Gutierrez: https://www.pexels.com/it-it/foto/paesaggio-sabbia-acqua-rocce-14000674/

È salito a 469 il numero delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal, provocando morte e distruzione in diversi distretti. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono senza sosta, mentre le autorità recuperano nuovi corpi nelle aree maggiormente colpite. Particolarmente pesante il bilancio a Chitwan e Nawalparasi, dove sono state ritrovate complessivamente centinaia di vittime. Tra i dispersi figurano anche 28 agenti di polizia.

Le vittime

È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il distretto di Rasuwa, in Nepal. Lo riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese.

Le ricerche

Secondo la polizia, 12 corpi sono stati recuperati nel distretto di Rasuwa e 37 in quello di Nuwakot. Altri 33 sono stati ritrovati a Dhading, 44 a Gorkha e 178 a Chitwan. Le autorità hanno inoltre recuperato 28 corpi nel distretto di Tanahun, 110 a Nawalparasi Bardaghat Purba e 27 a Nawalparasi Bardaghat Paschim. La polizia nepalese ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro.

Fonte Ansa

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