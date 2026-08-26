Nepal: recuperati 157 corpi nelle zone colpite dall’alluvione

L’alluvione che ha colpito il Nepal settentrionale al confine con il Tibet cinese ha causato almeno 157 vittime e centinaia di dispersi, mentre sull’altro versante la frana ha ucciso tre persone. I soccorsi proseguono e le forze di polizia sono mobilitate nelle operazioni di ricerca. Cina e India si dicono pronte ad aiutare le aree colpite, mentre l’Organizzazione mondiale della Sanità invierà medicinali e tende. Dall’Europa la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato l’attivazione del programma di monitoraggio Copernicus per mappare le zone coinvolte nel disastro e organizzare la risposte sul terreno. Ancora incerta la causa della catastrofe, secondo una prima ipotesi un terremoto di magnitudo 4.4 in territorio tibetano potrebbe aver causato una frana o una valanga di ghiaccio che avrebbe ostruito il corso del fiume Lhende. Poi la piena del Bhotekoshi si è abbattuta nel distretto montuoso di Rasuwa.

Il disastro

L’acqua arriva come un cannone, inarrestabile. Case, ponti, strade: in un attimo l’alluvione, con onde gigantesche, travolge tutto, lasciando dietro di sé solo fango e distruzione. Sul sito “Dove siamo nel mondo” dell’Unità di crisi della Farnesina ci sono 90 gli italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma “i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni”, ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Le immagini che arrivano dal distretto montuoso di Rasuwa, nel nord del Nepal, a ridosso della frontiera con il Tibet cinese, raccontano una tragedia immane. La piena ha seguito il corso del fiume Bhotekoshi, spazzando via tutto nelle località di Timure e Syapru Besi, prima di proseguire verso valle e colpire anche i distretti di Nuwakot e Dhading.

I corpi recuperati dalla polizia

La polizia nepalese ha comunicato che sono stati recuperati 157 corpi dalle zone colpite dalla devastante alluvione avvenuta oggi al confine con il Tibet. Lo riporta il Guardian. La polizia ha inoltre riferito che 49 feriti sono ricoverati in ospedale e che finora sono stati dispiegati oltre 3.300 agenti di polizia.

Il primo ministro nepalese, Balendra Shah, ha esortato la popolazione a restare unita di fronte alla catastrofe. “Per favore, abbiate pazienza. Il governo si assume pienamente la responsabilità dei soccorsi, delle cure, del cibo e dell’alloggio. In momenti come questo, di fronte a una simile catastrofe, dobbiamo tutti restare uniti”, ha dichiarato Shah in un messaggio pubblicato sui social media. I soccorsi proseguono con 14 elicotteri, sei dell’esercito e otto privati, mentre decine di persone sono già state tratte in salvo per via aerea. Tutte le forze di sicurezza sono mobilitate nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Le cause della catastrofe

L’origine della tragedia è ancora da accertare. Secondo il ministro degli Esteri nepalese, Shishir Khanal, e una prima valutazione di scienziati nepalesi e cinesi, una frana o una valanga di ghiaccio potrebbe aver ostruito il fiume Lhende, forse innescata dal terremoto di magnitudo 4.4 registrato dall’US Geological Survey alle 8.37 ora locale in territorio tibetano. Di certo rimangono le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti. “Circa cinque minuti prima dell’atterraggio, abbiamo visto della polvere sollevarsi dal fiume”, ha raccontato alla Cnn Aman Budathoki, descrivendo poi “onde alte dai cinque ai sei metri” e detriti trascinati dall’acqua.

Il precedente

Una maledizione che si ripete, come era già successo a luglio dell’anno scorso sempre con una piena del fiume Bhotekoshi che provocò nove morti e decine di dispersi, spazzando via il “Friendship Bridge'” e interrompendo per mesi i collegamenti commerciali tra i due Paesi. Ma quella di oggi è già una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni.

Le vittime della frana

Anche sul versante cinese la situazione è drammatica. Nella regione autonoma del Tibet, la frana originatasi dal lato nepalese ha colpito il valico di Gyirong, interrompendo comunicazioni e forniture elettriche. Le autorità cinesi hanno riferito per ora di tre morti e 265 dispersi e il presidente Xi Jinping ha ordinato di profondere il massimo sforzo per le ricerche e di rafforzare il monitoraggio per prevenire nuovi disastri. Almeno 574 soccorritori sono stati mobilitati dalle autorità di Pechino, ma le operazioni sono particolarmente difficili a causa delle condizioni del terreno: per raggiungere la zona sono necessarie almeno quattro ore, perché i percorsi di accesso sono ostruiti da uno strato di sedimenti profondo circa un metro e mezzo.

La solidarietà internazionale

Sul fronte degli aiuti, l’India è pronta a dare al Nepal “tutta l’assistenza umanitaria possibile”, mentre la Cina ha messo a disposizione un aiuto finanziario immediato. Anche Stati Uniti e Banca mondiale hanno offerto il loro sostegno. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’attivazione di Copernicus, il programma Ue di osservazione della Terra, per mappare le aree colpite in Nepal e sostenere la risposta sul terreno. L’Oms invierà medicinali e attrezzature sufficienti per circa 1.000 persone e 15 tende d’emergenza.

Fonte Ansa