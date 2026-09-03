Nepal: le alluvioni lasciano migliaia di bambini senza acqua sicura

La devastante alluvione improvvisa che oltre una settimana fa ha colpito il Nepal settentrionale causando molte vittime ha anche danneggiato i sistemi di approvvigionamento idrico e le strutture igienico sanitarie, lasciando la popolazione locale senza acqua sicura e con il rischio di focolai di malattie infettive. Lo rende noto l’Unicef, aggiungendo che 22mila bambini hanno bisogno di accedere all’acqua potabile. L’Agenzia Onu per l’infanzia ha inviato prodotti per il trattamento dell’acqua di prima necessità, come kit igienici, taniche, recipienti e flaconi di soluzioni.

Bambini senza acqua

A più di una settimana dalle alluvioni improvvise che hanno colpito il bacino fluviale del Bhotekoshi-Trishuli in Nepal, almeno 22mila bambini hanno urgente bisogno di acqua potabile, servizi igienico-sanitari e assistenza in materia di igiene, ha dichiarato oggi l’UNICEF.

I danni dell’alluvione

I sistemi di approvvigionamento idrico sono stati danneggiati in tutti i distretti colpiti, dagli impianti comunitari alle reti più estese, mentre le strutture igienico-sanitarie sono state danneggiate e distrutte. Allo stesso tempo, le famiglie vivono nelle affollate case che le ospitano e nei centri di accoglienza, creando condizioni che aumentano il rischio di focolai di malattie infettive e trasmesse dall’acqua.

Le difficoltà per le famiglie

“Ogni genitore in questi distretti sta ora facendo lo stesso ragionamento più volte al giorno”, ha dichiarato Alice Akunga, rappresentante dell’UNICEF in Nepal. “Dove posso procurarmi l’acqua, ed è sicura da dare a mio figlio? Quando le reti idriche e i servizi igienici sono stati danneggiati o distrutti, e decine di persone condividono lo stesso spazio, le famiglie devono affrontare enormi difficoltà nel mantenere condizioni igieniche sicure. Il rischio di malattie trasmesse dall’acqua aumenta rapidamente in queste condizioni, ma è prevenibile. Ecco perché garantire l’accesso all’acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e all’igiene è attualmente una delle nostre massime priorità”.

Gli aiuti

L’UNICEF ha inviato aiuti essenziali per l’approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari e l’igiene a circa 19.000 persone nelle province di Rasuwa e Nuwakot. Tra questi vi sono oltre 3.800 kit igienici, 3.300 taniche pieghevoli da 10 litri, 3.500 secchi, 3.500 recipienti da un litro, 4.000 flaconi di soluzione per il trattamento dell’acqua e oltre 1.000 teloni. L’UNICEF sta collaborando con le controparti governative e i partner in materia di sorveglianza delle malattie, promozione dell’igiene e prevenzione delle epidemie, diffondendo messaggi sull’igiene sicura, la gestione dell’acqua e il trattamento domestico dell’acqua tramite SMS, radio, social media e reti comunitarie. Gli abbonati alla telefonia mobile possono accedere ad avvisi verificati senza costi di traffico dati, mentre una rete di oltre 600 operatori sta estendendo le attività di sensibilizzazione alle comunità colpite.

Ripristinare per resistere

Man mano che l’accesso migliorerà, l’UNICEF potenzierà l’approvvigionamento idrico di emergenza, il trattamento dell’acqua a livello domestico e il monitoraggio della qualità dell’acqua, le strutture igienico-sanitarie temporanee e quelle per il lavaggio delle mani, nonché la fornitura di prodotti essenziali per l’igiene generale e l’igiene mestruale nelle comunità e nei centri di accoglienza. “Ripristinare l’accesso delle comunità all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari non è un lavoro che si fa in una settimana”, ha affermato Akunga. “Oggi possiamo fornire prodotti per il trattamento dell’acqua e generi di prima necessità, e lo stiamo facendo. Ma anche i sistemi idrici danneggiati, le condutture, le pompe, i servizi igienici e le altre infrastrutture igienico-sanitarie devono essere riparati e ricostruiti. Devono essere ricostruiti in modo da resistere a future alluvioni, non semplicemente riportati allo stato in cui erano prima. Dobbiamo rendere le comunità più sicure e resilienti. Altrimenti, ci ritroveremo a fare la stessa conversazione dopo il prossimo disastro, e saranno ancora una volta i bambini a pagarne il prezzo”.