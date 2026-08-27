Nepal: in salvo due turisti italiani, altri tre connazionali fra i dispersi

Due italiani sono in salvo e tre risultano ancora irreperibili. Mentre si aggrava il bilancio delle vittime e dei dispersi della devastante alluvione che ha colpito il Nepal settentrionale e della frana che si è abbattuta in territorio tibetano, giungono notizie sui nostri connazionali presenti nel Paese asiatico. Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo sono tra i 27 turisti salvati nel distretto di Rasuwa, non ci sarebbero invece informazioni al momento su Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. Nel frattempo il primo ministro nepalese Balendra Shah ha visitato alcune delle zone colpite dal disastro, indicando alle autorità locali di garantire assistenza agli sfollati e ripristinare le infrastrutture che hanno riportato danni.

Il bilancio delle vittime e dei dispersi

I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell’enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine tra Nepal e Cina. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La possente ondata di acqua e fango che ha travolto la regione, spazzando via interi villaggi, ha causato la morte di 359 persone sul versante nepalese, secondo un nuovo bilancio della polizia locale, e di altre 3 nel vicino territorio cinese del Tibet.

La visita del primo ministro nelle zone del disastro

Il primo ministro Balendra Shah ha visitato alcune delle zone più colpite dalle alluvioni improvvise che hanno interessato il Nepal, tra cui Bidur e le comunità vicine nel distretto di Nuwakot. Lo riferisce la Bbc. Durante la visita, Shah ha incontrato funzionari locali, forze di sicurezza e rappresentanti delle comunità per valutare l’entità dei danni e discutere le operazioni di risposta all’emergenza. Il premier avrebbe inoltre ordinato alle autorità di garantire assistenza immediata alle famiglie sfollate, riaprire le strade bloccate e accelerare il ripristino delle infrastrutture danneggiate. Dopo aver ispezionato gli insediamenti colpiti, Shah è rientrato nella capitale Kathmandu.

Salvi due italiani

Ci sono anche due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nelle aree di Timure e Bhote Koshi, nel distretto di Rasuwa, colpite da una devastante alluvione improvvisa. Lo riferisce Nepal News citando la National Disaster Risk Reduction and Management Authority (Ndrrma). I nomi dei due italiani, confermati dalla Farnesina, sono Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo.

Tre connazionali irreperibili

La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. Il primo è Marco Ratto che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L’agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Informazione confermata anche dall’agenzia nepalese direttamente alla famiglia. Poi c’è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell’agenzia e non c’è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. I dati diffusi da parte nepalese, informa il ministero degli Affari Esteri, si basano sulle informazioni condivise dai tour operator e possono risultare imprecisi e non tenere conto di chi non ha attraversato.

Fonte Ansa