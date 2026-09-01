Nepal e Tibet: aumentano le vittime delle alluvioni

Il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi. Le autorità locali hanno accertato complessivamente oltre mille vittime, mentre migliaia di persone risultano ancora disperse. Particolarmente drammatica la situazione in Nepal, dove si contano 987 morti e quasi 4mila dispersi. In Tibet, invece, le vittime accertate sono 16 e 546 le persone di cui non si hanno notizie.

Le vittime

È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal: lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra mille.

I dispersi

Secondo l’autorità nazionale nepalese per la gestione dei disastri, ripresa dalla Cnn, le persone disperse in Nepal sono al momento 3.916. Stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi, in Tibet risultano disperse 546 persone. Sono quindi almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera.

Fonte Ansa