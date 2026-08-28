Nepal: dall’Ue aiuti umanitari per le comunità colpite dall’alluvione

L’Unione europea al fianco del Nepal e delle popolazioni colpite dall’alluvione al confine con il Tibet cinese. Bruxelles ha stanziato due milioni di euro in aiuti umanitari per garantire cibo, acqua potabile, servizi igienico-sanitari e assistenza sanitaria, e ha invitato il suo coordinatore per la risposta rapida a coordinare l’intervento europeo. E’ stato inoltre attivato il programma di osservazione Copernicus per monitorare le zone colpite dal disastro nel Paese asiatico e fornire maggiori elementi per la risposta sul terreno.

Gli aiuti umanitari

In risposta alla devastante alluvione lampo che ha causato oltre 500 morti in Nepal, l’Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Questo finanziamento di emergenza contribuirà a soddisfare i bisogni immediati, tra cui cibo, assistenza sanitaria, acqua potabile e servizi igienico-sanitari. I partner finanziati dall’Ue stanno già fornendo assistenza sul campo. Questo aiuto si aggiunge ai quasi 3 milioni di euro di aiuti umanitari stanziati all’inizio dell’anno per il Nepal per la preparazione alle emergenze. I partner finanziati dall’Ue nel Paese hanno iniziato a fornire assistenza immediatamente dopo il disastro, con rifugi preposizionati e distribuzione di beni di prima necessità. L’Ue sta inoltre inviando il suo coordinatore per la risposta rapida in Asia per contribuire a coordinare l’intervento europeo. A supporto della risposta locale, l’Ue ha attivato il servizio satellitare Copernicus per fornire mappe dell’area colpita.

L’Europa al fianco delle popolazioni colpite

“Strade spazzate via. Villaggi isolati. Famiglie alla ricerca dei propri cari dispersi. Le inondazioni improvvise in Nepal hanno devastato comunità già impegnate nella ricostruzione dopo disastri passati. L’Ue è al loro fianco, stanziando 2 milioni di euro per fornire assistenza sanitaria urgente, cibo, acqua e alloggi”, ha dichiarato la Commissaria per la Gestione delle Crisi, Hadja Lahbib. “Il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono stati colpiti dalle devastanti inondazioni improvvise. L’Europa sta stanziando due milioni di euro in aiuti umanitari immediati per il Nepal. Per fornire assistenza salvavita alle famiglie e alle comunità colpite più duramente. L’Europa è al vostro fianco”. Lo scrive sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Fonte Ansa