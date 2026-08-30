Esteri

Nepal, continua a salire il bilancio delle vittime delle alluvioni

Sale a oltre 750 vittime e più di tremila dispersi il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal

Di redazione
Foto Vatican News

Le devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal, al confine con la Cina, continuano a provocare vittime e dispersi. Secondo i dati provvisori diffusi dalle autorità, il bilancio complessivo della catastrofe è salito a 750 morti e 3.044 dispersi. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono nei territori maggiormente colpiti dalle acque.

Le vittime

Il bilancio provvisorio delle inondazioni in Nepal, al confine con la Cina, è salito a 734 morti e 2.498 dispersi. Lo ha annunciato oggi l’autorità nepalese incaricata della gestione delle emergenze. I media statali cinesi hanno a loro volta riportato un bilancio di 16 morti e 546 dispersi sul proprio territorio, portando il totale delle vittime della catastrofe a 750 morti e 3.044 dispersi.

Fonte Ansa

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