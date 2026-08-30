Nepal, continua a salire il bilancio delle vittime delle alluvioni

Le devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal, al confine con la Cina, continuano a provocare vittime e dispersi. Secondo i dati provvisori diffusi dalle autorità, il bilancio complessivo della catastrofe è salito a 750 morti e 3.044 dispersi. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono nei territori maggiormente colpiti dalle acque.

Le vittime

Il bilancio provvisorio delle inondazioni in Nepal, al confine con la Cina, è salito a 734 morti e 2.498 dispersi. Lo ha annunciato oggi l’autorità nepalese incaricata della gestione delle emergenze. I media statali cinesi hanno a loro volta riportato un bilancio di 16 morti e 546 dispersi sul proprio territorio, portando il totale delle vittime della catastrofe a 750 morti e 3.044 dispersi.

Fonte Ansa