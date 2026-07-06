Israele e Libano tornano a parlarsi, quantomeno a livello di ambasciatori. Un nuovo round di colloqui è infatti programma a Roma il 15 e 16 luglio, secondo quanto ha dichiarato l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Yechiel Leiter. Il diplomatico ha anche detto che il 21 luglio ci sarà un incontro tra il presidente libanese Joseph Aoun e Donald Trump.

L’appuntamento

L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha annunciato durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington che il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e 16 luglio, a Roma. Lo conferma all’ANSA l’ambasciata israeliana a Washington. L’incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato durante l’incontro che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio.

Fonte Ansa