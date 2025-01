Negoziati a Doha, si cerca l’accordo per la liberazione degli ostaggi

A Doha, in Qatar, si stanno ponendo le basi per la bozza di un accordo tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi e il conseguente cessate il fuoco.

Lo schema

“I dettagli dell’accordo per la liberazione degli ostaggi sono stati concordati e ora si attende una risposta definitiva da parte di Hamas”, lo riferisce Channel 12 sottolineando la drammaticità del momento e che per la prima volta l’intesa è interamente dettagliata. Il piano è sostanzialmente simile allo schema pubblicato a maggio: accordo in tre fasi, che inizierebbe con la liberazione di circa 34 israeliani della ‘lista umanitaria’.

Le fasi

Poi, il 16mo giorno del cessate il fuoco, le parti inizieranno a discutere la seconda fase, che prevederà il ritorno dei giovani e dei soldati. Nella terza fase le parti discuteranno del governo alternativo nella Striscia e della riabilitazione di Gaza. Al-Arabiya aggiunge che la prima fase durerà 42 giorni, durante la quale Israele si ritirerà da diverse aree dove i residenti palestinesi ritorneranno. Sarà aumentato il volume degli aiuti umanitari.

Fonte: Ansa