Nato: gli Usa valutano lo schieramento di nuove basi nucleari in Europa orientale

Gli Stati Uniti starebbero valutando un rafforzamento della propria presenza nucleare in Europa, aprendo alla possibilità di schierare armi atomiche in ulteriori Paesi membri della Nato. L’ipotesi, riportata dal Financial Times, punta a rassicurare gli alleati sulla tenuta delle garanzie di sicurezza americane. Tra i potenziali candidati figurano la Polonia e alcuni Stati baltici dell’Alleanza.
Le indiscrezioni
Gli Stati Uniti stanno discutendo la possibilità di schierare armi nucleari in altri Stati membri della Nato in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Lo scrive il Financial Times.
I Paesi coinvolti
Secondo quanto riferito da alcune fonti, i paesi del fianco orientale della Nato, tra cui la Polonia e alcuni Stati baltici, si sono mostrati interessati a ospitare potenzialmente basi Dca, velivoli a duplice capacità in grado di effettuare attacchi nucleari.
Fonte Ansa