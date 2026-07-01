Esteri

Myanmar: la guerra civile ha causato oltre centomila vittime

Dopo il golpe militare del 2021, il Myanmar è precipitato in una guerra che coinvolge esercito, gruppi pro-democrazia e milizie delle minoranze etniche

Di redazione
Myanmar Foto Vatican News

Il conflitto che da anni devasta il Myanmar continua ad aggravarsi, facendo registrare un numero di vittime senza precedenti. Secondo le ultime stime diffuse dall’organizzazione Acled, i morti avrebbero ormai superato quota 100 mila, confermando la gravità di una guerra civile iniziata dopo il colpo di Stato militare del 2021. Sebbene non esista ancora un bilancio ufficiale condiviso, gli analisti considerano questa la crisi armata più letale attualmente in corso nel continente asiatico.

Le dichiarazioni

Più di 100.000 persone sono state uccise” dall’inizio della guerra civile scoppiata in Myanmar dopo il golpe di cinque anni fa: lo sostiene l’Armed conflict location and event data (Acled), organizzazione che monitora i conflitti.

Fonte Ansa

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