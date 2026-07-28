Messico, export in aumento: sfiorati i 390 miliardi di dollari

Il Messico mette a segno un primo semestre 2026 da record sul fronte dei commerci internazionali. Trainate dalla spinta del comparto manifatturiero, le esportazioni sono cresciute del 24,6% nei primi sei mesi dell’anno, raggiungendo la cifra mai vista prima di 389,7 miliardi di dollari. Nonostante il peso dei dazi americani sul settore auto e il calo dell’agricoltura, il Paese registra un solido surplus commerciale di 9,9 miliardi di dollari.

Il dato

Le esportazioni di prodotti messicani hanno registrato una crescita su base annua del 34,4% a giugno e del 24,6% nel primo semestre del 2026. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi), le vendite all’estero hanno raggiunto la cifra record di 389,7 miliardi di dollari nei primi sei mesi dell’anno, trainate soprattutto dall’industria manifatturiera. Parallelamente, le importazioni complessive del Paese sono cresciute del 22% nello stesso periodo, sfiorando i 379,9 miliardi di dollari. Il Messico ha così accumulato un surplus commerciale di 9,9 miliardi da gennaio a giugno.

I settori coinvolti

A livello settoriale spicca la tenuta del comparto automobilistico. Nonostante i dazi imposti dagli Stati Uniti, le esportazioni di veicoli sono aumentate del 7,6% a giugno e dell’1% nell’arco del semestre. Tendenza inversa invece per le esportazioni agricole e della pesca, che hanno segnato una contrazione del 4% nella prima metà dell’anno, penalizzate in particolare dalle minori vendite di prodotti come meloni, caffè e avocado. Positivo il comparto petrolifero, con un volume di greggio esportato a giugno pari a 648.000 barili giornalieri.

Fonte Ansa