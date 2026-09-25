Mercosur: una nuova opportunità per il settore lattiero-caseario italiano

Il mercato sudamericano rappresenta un’opportunità di crescita per il comparto lattiero-caseario italiano, con il Brasile al centro delle prospettive legate al Mercosur. Le esportazioni italiane verso l’area sono ancora limitate, ma i dati mostrano un andamento positivo e una posizione di rilievo nel mercato brasiliano. Al centro del confronto restano l’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur, la tutela delle denominazioni e le questioni sanitarie ancora da affrontare per favorire ulteriormente gli scambi commerciali.

Il mercato sudamericano

Il Mercosur è un mercato strategico per il settore lattiero-caseario italiano. Sebbene le esportazioni dirette verso l’area sudamericana siano ancora contenute, con 560 tonnellate per un valore di circa 6 milioni di euro, il trend degli ultimi anni è incoraggiante. Elemento di forza è la leadership dell’Italia, primo Paese esportatore dell’Unione europea verso il mercato brasiliano. E’ il messaggio lanciato Paolo Zanetti, presidente di Assolatte, al convegno “Ue-Mercosur e il futuro del settore lattiero-caseario”, nell’ambito del B2Cheese a Bergamo. Tra i vari Paesi, infatti, il Brasile nel 2025 ha importato 50mila tonnellate di formaggi per un valore di 223 milioni di euro, confermandosi il principale mercato dell’area.

Le opportunità commerciali

“Le aziende hanno bisogno di esplorare e sviluppare nuovi mercati, e il Mercosur, il Brasile in particolare, rappresenta un’opportunità concreta – ha precisato Zanetti – con l’Italia che è già il primo esportatore europeo nel Paese”. Assolatte ha quindi ricordato le agevolazioni commerciali volte ad alleggerire progressivamente il carico doganale, come anche la tutela della proprietà intellettuale, con il riconoscimento ufficiale sul mercato sudamericano di nove prodotti, Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Provolone Valpadana e Taleggio. Restano comunque, alcune divergenze tra il Brasile e la Commissione europea su aspetti di natura sanitaria che stanno coinvolgendo indirettamente anche il settore.

Le criticità ancora aperte

“L’accordo rappresenta un passo avanti importante ha concluso Zanetti – ma per coglierne appieno i benefici occorre proseguire il confronto sulle criticità ancora esistenti“.

Fonte Ansa